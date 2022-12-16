Создан кластер большого научного центра, который обладает интересными площадками и лабораториями. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Образовательный центр «Сириус» станет объектом научного туризма в России. На федеральной территории есть все условия. Здесь развита инфраструктура для продвижения науки.

- Создан кластер большого научного центра, который обладает интересными площадками и лабораториями, педагогическим составом и богатой инфраструктурой по размещению, — заявил РИА Новости и. о. президента РСТ Илья Усманский.

Кстати, «Сириус» уже разработал одну программу для россиян. Она называется «Умный туризм». Пройти программу можно за несколько часов или растянуть до 10 дней. За время прохождения программы отдыхающие могут попробовать себя в гончарном мастерстве, посетить лаборатории, планетарий, инженерно-технологические кабинеты и IT-классы.

Ранее сообщалось, что в Сочи на конгрессе молодых ученых представили одежду из будущего за 48 тысяч рублей. В комплект входят кроссовки с вентиляцией, штаны с подогревом и дезинфицирующий ультрафиолетовый фильтр.