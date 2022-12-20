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НовостиОбщество20 декабря 2022 4:49

В Майкопе из-за вспышки болезней продолжают работать три температурных центра

Обращаться в них можно без предварительной записи
Валерия ГОДОВНИКОВА
На территории республиканского центра продолжают работать три температурных центра

На территории республиканского центра продолжают работать три температурных центра

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Адыгея стала одним из регионов России, где отмечен значительный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. В связи с этим на территории республиканского центра продолжают работать три температурных центра.

- Обратиться в такие центры можно при удовлетворительном самочувствии с появлением первых признаков ОРВИ и повышении температуры без предварительной записи и звонка в Контакт-центр 122,- рассказали в минздраве Адыгеи.

Они находятся на улице Комсомольской, 159, улице Калинина, 213, а также в поселке Западном на улице Новой, 16А.

Как ранее сообщала «КП» - Кубань», в Адыгее более 8,2 тысяч школьников перевели на удаленку из-за вспышки болезней. В восьми учреждениях полностью отменены занятия.