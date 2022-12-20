В Сочи прошел чемпионат страны по футболу среди команд в форматах 6x6, 7x7, 8x8

Фото: Городская любительская лига
Со 2 по 7 ноября в Сочи, впервые в футбольной истории России, проводился чемпионат страны среди команд в форматах 6x6, 7x7, 8x8 под эгидой РФС. Одной из «темных лошадок» и самых ярких команд чемпионата стал ФК «Абис» (г. Краснодар), который вошел в топ-3 по итогам соревнований. Клуб принадлежит Сергею Маланьину, основателю стоматологической клиники ABC Clinic.
В чем уникальность команды, как ей всего за 2 года существования удалось стать флагманом любительского футбола в Краснодаре и достойно представить город на чемпионате России, рассказывает, Сергей Маланьин.
Изначально основатель ABC Clinic собирал футбольный коллектив исключительно для проведения научно-медицинских исследований в области биомеханики.
– Биомеханика – это раздел естественных наук, которая изучает и анализирует движения частей тела человека. Во многих видах спорта, в первую очередь подвижных, например, футбол, баскетбол, а также фитнес, биомеханика считается базовой наукой и имеет колоссальное значение для повышения эффективности спортсменов, – поясняет Сергей Маланьин. – В биомеханике очень тесно связаны физиология, математика, геометрия, анатомия, физика и даже психология. Ее задача – помочь человеку более эффективно использовать свое тело, выполнять различные действия быстрее и с меньшими энергозатратами.
В рамках проводимых исследований Сергей Маланьин со своей командой специалистов обратили внимание, что многие игроки не могут раскрыть свой потенциал из-за различных физических нарушений. У кого-то были обнаружены проблемы с осанкой, у кого-то выявились отклонения в положении стопы. Во время игр эти факторы часто становились решающими: у игроков не получалось сильно и точно бить мяч, кто-то терял в скорости бега и высоте прыжков.
– В ходе нашей работы удалось установить, что для улучшения игровых качеств футболистов нужно решать вопросы с работой височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС) и работой стоп, ведь это две самые важные плоскости, которые корректируют наше положение в пространстве и регулируют последующий тонус мышц тела – рассказывает Сергей Маланьин. – Изначально исследования проводились для лечения патологий ВНЧС , шеи и позвоночника - далее мы обратили внимание на повышенную эффективность в спорте, коррекцию положения стоп. Футбол мне показался очень показательным для проверки эффективности работы в этом исследовании. Мы начали заниматься разработкой специальных стелек для постановки стоп, капп для правильного функционирования ВНЧС, акцентировали внимание ребят на положении их позвоночного столба во время тренировок и игр.
Спустя некоторое время - был создан протокол исследования футболистов, коррекция их последующих тренировок. Анализ оценки эффективности. Всё это дало хорошие результаты.
Конечно, «виновником» успеха краснодарского клуба является не только биомеханика. Сергею Маланьину удалось привлечь в команду достаточно сильных игроков и главного тренера команды Амирама Джангояна. Джангоян эффективно проводил тренировочный процесс, осуществлял коррекцию состава и набор новых игроков. Все эти факторы в совокупности и дали отличный результат.
За 2 года участия в городских турнирах Краснодара команда Сергея Маланьина стала безоговорочным лидером, выиграв в 2022 году все турниры, которые проводит Краснодарская лига, включая летний Кубок 8х8.
Так вышло, что в этом году Российский Футбольный Союз решил провести первый официальный Чемпионат России в формате 8х8
Первым этапом - нужно было стать лидером одной из городских лиг.
Второй этап - чемпионат Краснодарского Края. В котором «Абис» обыграл очень знаменитые команды и получил возможность выступить на Чемпионате России от Краснодарского края.
В Чемпионате участвовали 58 команд из всех регионов России. Они так же проходили 3х этапный отбор.
Краснодарский «АБИС» - никто не считал в числе фаворитов. Задача была - показать яркую игру и попробовать выйти из группового этапа. Из группового этапа вышли. В плей-офф выбили команды из Нового Уренгоя, Санкт-Петербурга, Чувашской республики, Московской области. Далее вышли в 1/2 чемпионата России 8х8. Получив свое первое поражение в чемпионате - ФК «Абис» победил в матче за 3 место у клуба из Саратовской области, и стал первым в истории бронзовым призером в формате 8х8.
И, как считает Сергей Маланьин, главные успехи его клуба еще впереди, ведь с помощью упорных тренировок и применения знаний из области биомеханики можно в разы повысить потенциал игроков.