Прокуратура проводит проверку Фото из архива КП

Прокуратура организовала проверку после угроз отца выбросить дочь из окна многоэтажки в Краснодаре. Об этом сообщили в пресс-службе регионального надзорного органа.

Напомним, о случившемся поздней ночью сообщили соседи в социальных сетях. По словам очевидцев, жилец одной из квартир под действием наркотиков бегал по многоэтажке с ножом и молотком в руках. Рядом с ним находилась его трехлетняя дочь, которую позже отец грозил выбросить из окна.

Прибывшие на место медики осмотрели и забрали ребенка. По словам соседей, девочка практические не разговаривает. А из квартиры, которую семья снимает около месяца, постоянно доносились крики и плач женщины и девочки.

Сейчас ребенок находится в медучреждении.

- В ходе проверки прокуратурой края будет дана оценка исполнения требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей по воспитанию детей, - сообщили в пресс-службе краевого надзорного органа.

Тем временем отец ребенка привлечен к административной ответственности. Полиция проводит процессуальную проверку.

- По результатам принятого процессуального решения прокуратурой будет дана оценка его законности, а также рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, - добавили в пресс-службе надзорного органа.