Оперштаб откроется в Сочи из-за повышенного турпотока

Городской оперштаб планируют развернуть в Сочи из-за большого потока туристов.
Фото: Андрей АБРАМОВ
В Сочи был отмечен повышенный туристический поток. В основном гости приезжают на горнолыжные курорте. Городской оперштаб планируют развернуть в Сочи из-за большого потока туристов. На “Красной Поляна” администрация даже временно прекратила продажу однодневных ски-пассов.
- Число гостей в горной долине цирк-2 и на трассах достигло максимума. Продажи остановлены, чтобы катание было комфортным и безопасным, - сообщили в пресс-службе горнолыжного курорта “Красная Поляна”.
Ранее сообщалось, что в горах Сочи откладывается открытие зимнего сезона. На курорте «Роза Хутор» недостаточно снега, поэтому подъемники для лыжников и сноубордистов откроются только 31 декабря.