Оперштаб откроется в Сочи из-за повышенного турпотока

Городской оперштаб планируют развернуть в Сочи из-за большого потока туристов. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Сочи был отмечен повышенный туристический поток. В основном гости приезжают на горнолыжные курорте. Городской оперштаб планируют развернуть в Сочи из-за большого потока туристов. На “Красной Поляна” администрация даже временно прекратила продажу однодневных ски-пассов.

- Число гостей в горной долине цирк-2 и на трассах достигло максимума. Продажи остановлены, чтобы катание было комфортным и безопасным, - сообщили в пресс-службе горнолыжного курорта “Красная Поляна”.

Ранее сообщалось, что в горах Сочи откладывается открытие зимнего сезона. На курорте «Роза Хутор» недостаточно снега, поэтому подъемники для лыжников и сноубордистов откроются только 31 декабря.