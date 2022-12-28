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НовостиОбщество28 декабря 2022 6:28

В Адыгее ответили, с чем связаны перебои со светом

В республике проводят работы на подстанциях
Валерия ГОДОВНИКОВА
Местным жиетеям рассказали о ситуации с электроснабжением в республике

Местным жиетеям рассказали о ситуации с электроснабжением в республике

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Адыгее участились жалобы на перебои со светом. Местным жителям рассказали о ситуации с электроснабжением в республике.

- Ведется реконструкция подстанции 35 киловольт «Садовая». Для безопасного проведения работ подача электричества происходит по ремонтным съемам. Иногда это оказывает влияние на уровень напряжения у отдельных потребителей станиц Курджипской, Дагестанской, поселков Краснооктябрьского, Табачного, Приречного и хутора Спокойного, - рассказали в пресс-службе электросетей.

Ранее «КП» - Кубань» сообщала, что в Адыгее увеличивают мощность электроподстанций. Решение данного вопроса поможет улучшить жизнь местных жителей. А также устранит проблему дефицита энергии.