Жителям Адыгеи оливье обойдется в среднем в 400 рублей

Жителям республики праздничный салат обойдется в среднем в 400 рублей Фото: Иван ПРОХОРОВ

Одним из основных блюд новогоднего стола является оливье. Жителям республики праздничный салат обойдется в среднем в 400 рублей. За год стоимость ингредиентов для приготовления блюда увеличилась на 7,54%.

- Среди продуктов питания, необходимых для приготовления «Оливье», в наибольшей степени выросли цены на зеленый горошек и маринованные огурцы – на 21,95% за год. На 8,78% подорожал майонез, на 9,47% – вареная колбаса, - рассказали в Краснодарстате. - Подешевели куриные яйца и овощи. В наибольшей степени картофель - на 45%.

Что касается соседа Адыгеи - Краснодарского края, то стоимость оливье здесь ощутимо выше. За килограмм готового блюда придется отдать около 4 тысяч рублей. Если заниматься готовкой самостоятельно, салат обойдется от 600 до 1000 рублей.