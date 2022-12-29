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НовостиПроисшествия29 декабря 2022 6:48

В Адыгее водитель грузовика насмерть сбил подростка и скрылся с места ДТП

Расследование уголовного дела продолжается
Валерия ГОДОВНИКОВА
Грузовик насмерть сбил несовершеннолетнего. Фото: пресс-служба СК Адыгеи

Грузовик насмерть сбил несовершеннолетнего. Фото: пресс-служба СК Адыгеи

В Адыгее произошло смертельное ДТП. Водитель грузовика сбил подростка, после чего скрылся с места аварии.

- Авария случилась 24 декабря около 17 часов 25 минут. На участке дороги в ауле Козет Тахтамукайского района 31-летний житель Краснодара на «ГАЗ 3302» выехал на обочину и сбил подростка. После ДТП он на своем автомобиле скрылся с места происшествия, - сообщили в пресс-службе следкома Адыгеи.

Как удалось узнать "КП-Кубань", подросток скончался в больнице спустя несколько дней. Личность водителя установили, он задержан.