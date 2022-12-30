Глава Адыгеи вручил медали отличившимся сотрудникам МЧС

Глава Адыгеи отметил высокий уровень работы республиканской МЧС. . Фото: https://t.me/muratkumpilov

Глава Адыгеи отметил высокий уровень работы республиканской МЧС. Отличившимся сотрудникам ведомства Мурат Кумпилов вручил медали.

- Сегодня в ходе торжественного собрания поздравил всех с прошедшим профессиональным праздником и наградил отличившихся. Медали были вручены и людям, которые не связаны с МЧС, но проявили мужество и смелость в опасной ситуации, протянув руку помощи тонущим людям, - рассказал в своем Telegram-канале глава региона Мурат Кумпилов.

Глава региона также отметил, как отвага спасателей подает пример и обычным гражданам.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что сотрудники МЧС Адыгеи исполнили мечту 6-летнего мальчика стать пожарным. Маленький Женя отправился на экскурсию по пожарной части, где попробовал тушить огонь и покатался на пожарной машине.