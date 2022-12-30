В Краснодаре отменили плановые отключения света на новогодних праздниках Фото из архива КП
В Краснодаре не будут отключать свет на новогодних праздниках. Глава города Евгений Наумов подписал постановление о введении режима повышенной готовности.
В одном из пунктов положения прописан запрет на плановое отключение электроэнергии в предстоящие каникулы. Он продлится до 10 января.
Как рассказали в мэрии Краснодара, в новогодние праздники для обеспечения безопасности будет работать оперативный штаб. В его состав вошли сотрудники администрации, которые проследят за ситуацией в городе во взаимодействии с правоохранителями и городскими службами.
- Нам необходимо быть готовыми к любым чрезвычайным ситуациям. Новогодние и рождественские праздники для горожан - отдых, который они не должны тратить на решение тех или иных проблем, - отметил Евгений Наумов.
Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в новогодние выходные в Краснодаре спасатели будут патрулировать прибрежные территории.