В Краснодаре отменили плановые отключения света на новогодних праздниках Фото из архива КП

В Краснодаре не будут отключать свет на новогодних праздниках. Глава города Евгений Наумов подписал постановление о введении режима повышенной готовности.

В одном из пунктов положения прописан запрет на плановое отключение электроэнергии в предстоящие каникулы. Он продлится до 10 января.

Как рассказали в мэрии Краснодара, в новогодние праздники для обеспечения безопасности будет работать оперативный штаб. В его состав вошли сотрудники администрации, которые проследят за ситуацией в городе во взаимодействии с правоохранителями и городскими службами.

- Нам необходимо быть готовыми к любым чрезвычайным ситуациям. Новогодние и рождественские праздники для горожан - отдых, который они не должны тратить на решение тех или иных проблем, - отметил Евгений Наумов.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в новогодние выходные в Краснодаре спасатели будут патрулировать прибрежные территории.