Новороссийск в новогодние праздники посетили около 20 тысяч туристов

В 2023 году город посетили на три тысячи больше человек, чем годом ранее. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Новороссийск для празднования Нового года выбрало около 20 тысяч туристов. В 2023 году город посетили на три тысячи больше человек, чем годом ранее.

- Уверен, город развивается в правильном направлении, если становится более интересным и для местных жителей, и для туристов, - отметил в своем Telegram-канале глава Новороссийска Андрей Кравченко.

Праздничные программы для посетителей подготовили 17 объектов. Кроме того, в городе оборудовали, так называемые зимние пляжи. На пяти территориях установили качели, бунгало и спортплощадки.