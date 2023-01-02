Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 января 2023 18:10

Новороссийск в новогодние праздники посетили около 20 тысяч туристов

Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава Новороссийска Андрей Кравченко
Валерия ГОДОВНИКОВА
В 2023 году город посетили на три тысячи больше человек, чем годом ранее. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В 2023 году город посетили на три тысячи больше человек, чем годом ранее. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Новороссийск для празднования Нового года выбрало около 20 тысяч туристов. В 2023 году город посетили на три тысячи больше человек, чем годом ранее.

- Уверен, город развивается в правильном направлении, если становится более интересным и для местных жителей, и для туристов, - отметил в своем Telegram-канале глава Новороссийска Андрей Кравченко.

Праздничные программы для посетителей подготовили 17 объектов. Кроме того, в городе оборудовали, так называемые зимние пляжи. На пяти территориях установили качели, бунгало и спортплощадки.