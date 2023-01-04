На Кубани 19-летний водитель без прав погиб в аварии

В результате ДТП 19-летний водитель автомобиля погиб. Фото: https://t.me/gibdd123region

В Кавказском районе Кубани в ночь на 3 января произошла авария. На автодороге «Кропоткин – Лосево – Степной» водитель Nissan не справился с управлением и съехал в кювет. Машина перевернулась на крышу.

- В результате ДТП 19-летний водитель автомобиля погиб, его 25-летний пассажир получил травмы, - сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Кубани.

Пассажира госпитализировали в больницу. К слову, сотрудники Госавтоинспекции позже выяснили, что водитель был без прав.

Ранее сообщалось, что на Кубани врачи скорой помощи выполнили 12 тысяч выездов с начала января. Об этом сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев.