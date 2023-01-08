Из-за сильных дождей в поселении размыло мост по улице Курганной Фото: соцсети

Спасатели расчистили русло реки после размытия дороги в селе Каткова Щель Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Напомним, осадки на курорт обрушились 6 января. Из-за сильных и продолжительных дождей уровень воды в реках поднялся выше благоприятных отметок. А в селе Каткова Щель Лазаревского района жители вовсе остались без дороги. Здесь по улице Курганной потоком воды снесло единственный мост.

- Силами МКУ «Служба спасения» Сочи очищена часть русла в районе насыпи от веток и деревьев для предотвращения затора. Жизнеобеспечение поселка не нарушено, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Уточняется, что в настоящее время в поселении работают продуктовые магазины, отключений электричества, газа и воды не зафиксировано. Необходимости эвакуировать жителей нет.

Продолжить восстановительные работы в селе Каткова Щель планируют с 9:00 9 января.