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НовостиОбщество9 января 2023 6:31

В Майкопе закрыли на доработку выставку Аси Еутых «Золотой трон Амазонок»

Проект Золотая кладовая ювелира реализуется в республике на протяжении 10 лет
Валерия ГОДОВНИКОВА
В Майкопе закрыли на доработку выставку Аси Еутых. Фото: пресс-служба правительства Адыгеи

В Майкопе закрыли на доработку выставку Аси Еутых. Фото: пресс-служба правительства Адыгеи

В Майкопе закрыли на доработку выставку Аси Еутых. Золотая кладовая народной художницы вышла на завершающий этап. Ее откроют для посетителей в этом году.

Накануне Нового года на один день для посещения двери распахнула персональная выставка народной художницы - «Золотой трон царицы амазонок». Ленточку перерезал на входе глава республики Мурат Кумпилов.

- За каждой работой – большой труд и тысячелетняя история адыгов, которые рождают новые произведения искусства, где живет душа нашего древнего народа, – отметил работы автора глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», в честь Нового года Ася Еутых сделала подвески в форме зайчиков из адыгского золота. Символ наступившего года в ювелирном исполнении украсил мастерскую художницы.