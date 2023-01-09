Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия9 января 2023 10:56

Прокуратура проверит управляющую компанию, которая обслуживала рухнувший лифт в Краснодаре

Причиной ЧП стал оборвавшийся трос
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Проводится проверка

Проводится проверка

В жилом доме по улице Зиповской в Краснодаре оборвалась кабина лифта с пассажиркой внутри. К счастью, лифт пролетел один этаж и остановился. Прокуратура после ЧП проводит проверку.

- Перетерся один из десяти тросов, из-за этого произошло экстренное торможение кабины лифта. В настоящее время организована проверка, - сообщили "Комсомольской правде" - Кубань" в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Надзорное ведомство даст оценку тому, как обслуживается этот лифт управляющей компанией, и выяснит по каким причинам случилось данное ЧП.