Прокуратура проверит управляющую компанию, которая обслуживала рухнувший лифт в Краснодаре

Проводится проверка

В жилом доме по улице Зиповской в Краснодаре оборвалась кабина лифта с пассажиркой внутри. К счастью, лифт пролетел один этаж и остановился. Прокуратура после ЧП проводит проверку.

- Перетерся один из десяти тросов, из-за этого произошло экстренное торможение кабины лифта. В настоящее время организована проверка, - сообщили "Комсомольской правде" - Кубань" в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Надзорное ведомство даст оценку тому, как обслуживается этот лифт управляющей компанией, и выяснит по каким причинам случилось данное ЧП.