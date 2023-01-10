Около 70% жителей Кубани планируют сменить работу в 2023 году Фото из архива КП

Около 70% жителей Кубани планируют сменить работу в 2023 году. Результаты опроса озвучили эксперты платформы по поиску работы hh.ru.

Так, 69% жителей региона рассматривают вакансии. Тем временем 7% не планируют менять место работы.

Отмечается, что наибольшее число опрошенных, желающих устроиться на другую должность, работают в сфере безопасности (79%), добычи сырья (75%), транспорта и логистики (72%), производства, сельского хозяйства, медицины и фармацевтики (71%), управления персоналом и продаж (71%).

Реже остальных рассматривают вакансии сотрудники банковской отрасли (58%). А 55% опрошенных вместе с должностью вовсе планируют сменить профессиональную сферу.

Согласно результатам исследования, в 2022 году сменили работу 37% жителей Кубани. 29% указали на то, что довольны выбором, 31% пожалели о решении. Тем временем 13% опрошенных не ощутили разницы после смены работы.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что более половины жителей региона считают достаточным количество новогодних выходных. 29% жителей не хватило праздничных каникул.