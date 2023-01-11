На парковке в поселке Ильич находятся 197 машин Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Более 190 машин стоят в очереди на Керченскую переправу. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Движение паромов приостановили в 17:45 10 января из-за погоды. В настоящее время на парковке в поселке Ильич находятся 197 автомобилей.

- Водителям выдают пропуска для погрузки на паромы. На месте дежурят волонтеры, работает столовая, есть пункт обогрева, - уточнили в региональном оперштабе.

С начала работы Керченской паромной переправы перевезены более 45 тысяч автомобилей и 61 тысяча пассажиров.

Напомним, с 27 октября проезд к Керченской переправе грузовиков частично ограничили. На паромы допускают машины, перевозящие грузы военного назначения, лекарства, специальные грузы, скоропортящиеся товары, технику для восстановления инфраструктуры и товары первой необходимости.