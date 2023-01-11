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НовостиОбщество11 января 2023 8:46

Глава Тахтамукайского района Адыгеи проведет прямую линию с жителями

Запись трансляции появится на официальной странице ведомства
Валерия ГОДОВНИКОВА
В ходе онлайн-трансляции обсудят социально-экономическое развитие Тахтамукайского района

В ходе онлайн-трансляции обсудят социально-экономическое развитие Тахтамукайского района

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Глава Тахтамукайского района Адыгеи проведет прямую линию с местными жителями. 26 января Аскер Савв во время онлайн-трансляции ответит на вопросы граждан.

- В ходе эфира ответим на ваши вопросы и обсудим социально-экономическое развитие Тахтамукайского района, - рассказали в пресс-службе администрации Тахтамукайского района. - Прямой эфир начнется в 11 часов.

Ранее «КП» - Кубань» сообщала, что ЦУР Адыгеи в прямом эфире обсудили работу общественного транспорта в республике. Автобусы подключат к приложению, а на остановках появятся мусорки.