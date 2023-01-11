СК организовал проверку после жалоб на неотапливаемый корпус школы в Краснодаре

Следователи проводят проверку сведений о неотапливаемом корпусе школы Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Следователи организовали проверку после жалобы на неотапливаемый корпус школы в станице Старокорсунской Краснодара. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Напомним, родители учеников школы №86 рассказали о том, что с декабря детям на уроках приходится мерзнуть. Здание, которое впервые приняло школьников 1 сентября, по их словам, не отапливается.

На жалобы родителей в администрации учреждения ответили, что принимаются все меры. Но после новогодних каникул ситуация не изменилась – 9 января ученики вновь сидели за партами в верхней одежде.

После огласки в соцсетях и СМИ ситуацию прокомментировали в мэрии Краснодара. По данным «Краснодартеплоэнерго», проблема возникла из-за сбоя в работе датчика показателей температуры воздуха. Включающий автоматически отопление, он перегревался на солнце и не запускал систему.

Тем временем СК организовал проверку сведений о неотапливаемом корпусе школы.

- Следователем осуществлен выезд в школу, где с участием представителей контролирующей организации и администрации школы зафиксированы температурные показатели в учебных помещениях ниже нормы. Проводятся иные необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в пресс-службе краевого СУ СКР.

При проверке следователи изучат техническую документацию, в том числе по строительству и эксплуатации теплосетей и школы.

- По окончании проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, - добавили в пресс-службе ведомства.