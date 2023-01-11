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НовостиПроисшествия11 января 2023 19:32

Видео момента смертельной аварии с автобусом и КамАЗом под Армавиром появилось в сети

Машины врезались на 157 километре трассы Р-217
Мария ЧАЛАЯ
В ДТП на Кубани погиб человек. Фото: оперштаб.

В ДТП на Кубани погиб человек. Фото: оперштаб.

Видео момента смертельной аварии с автобусом и КамАЗом под Армавиром появилось в сети. ДТП произошло в 17:50 на 157 километре трассы Р-217.

- В результате ДТП один человек погиб, еще шестеро пострадали. Всех раненных доставили в больницу, - сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

На данный момент пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. По предварительным данным, трое человек находятся в реанимации. За их жизни борются врачи.