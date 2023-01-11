В ДТП на Кубани погиб человек. Фото: оперштаб.

Видео момента смертельной аварии с автобусом и КамАЗом под Армавиром появилось в сети. ДТП произошло в 17:50 на 157 километре трассы Р-217.

- В результате ДТП один человек погиб, еще шестеро пострадали. Всех раненных доставили в больницу, - сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

На данный момент пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. По предварительным данным, трое человек находятся в реанимации. За их жизни борются врачи.