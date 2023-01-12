Инновационное производство стройматериалов из древесно-полимерного композита впервые внедрили в России

По своим характеристикам отечественная продукция из ДПК от компании Lecole ни в чем не уступает изделиям зарубежных брендов. Фото: mplast23.ru

Компания Lecole запустила производство террасной доски из древесно-полимерного композита (ДПК) на собственном заводе в Краснодаре. Это очень перспективный материал, в составе которого находятся древесная мука и тщательно подобранные полимеры. Предприятие первым в России внедрило технологию изготовления стройматериалов из ДПК путем коэкструзии из ПВХ.

Материал сочетает преимущества натуральной древесины и современных полимеров, что обеспечивает ему весьма достойные эксплуатационные характеристики. ДПК называют инновационной альтернативой дереву, так как он превосходит древесину по ряду качеств.

Древесно-полимерный композит позволяет производить прочные, долговечные и износостойкие стройматериалы со сроком службы свыше 25 лет. Изделия из него долго сохраняют товарный вид, не деформируются, хорошо выдерживают воздействие влаги, огня и перепадов температур. Не менее важным свойством ДПК выступает его экологичность - материал абсолютно безопасен для человека и окружающей среды.

По своим техническим и эксплуатационным характеристикам отечественная продукция из ДПК от компании Lecole ни в чем уступает изделиям зарубежных брендов, а в чем-то и превосходит их. При этом цена террасной доски из древесно-полимерного композита в 3 раза ниже, чем у подобных стройматериалов от известных европейских производителей.

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