Морские круизы запустят из Сочи в Египет

По новому маршруту лайнер будет курсировать через Амасру, Стамбул, Измир, Кушадасы и Александрию Фото: Евгения ХИЛЬКО

Турецкая компания лайнера планирует запустить морские круизы из Сочи в Египет. Ранее были туры только в Турцию. По новому маршруту лайнер будет курсировать через Амасру, Стамбул, Измир, Кушадасы и Александрию через четыре моря: Черное, Мраморное, Эгейское и Средиземное.

Как удалось узнать “Комсомольской правде”-Кубань”, первые круизы планируют запустить 8 апреля и 11 ноября. Однако купить тур пока нельзя. На сайте перевозчика предлагают оставить адрес электронной почты для уведомления о старте продаж.

Ранее сообщалось, что количество круизов по морю из Сочи в Турцию увеличат в 2023 году. На данный момент планируют совершить 27 морских путешествий вместо 15. Турецкая компания уже объявила о начале продаж туров.