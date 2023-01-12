На поддержку участников СВО из Краснодарского края направили порядка 1,5 млрд рублей

На поддержку участников СВО Кубани и их семьям направили порядка 1,5 млрд рублей. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На поддержку участников спецоперации из Краснодарского края и их семьям направили порядка 1,5 млрд рублей. О помощи мобилизованным и их близким губернатор Кубани рассказал во время «Прямой линии».

- Пока мужья, сыновья, братья защищают интересы России, мы здесь защищаем интересы их близких. За каждой семьей мобилизованных и добровольцев должен быть закреплен сотрудник районной администрации и помогать решать бытовые вопросы, - отметил Вениамин Кондратьев. - Хотел бы посмотреть в разрезе муниципалитетов, есть ли вопросы от семей, сталкиваются ли они с проблемами.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», единовременные выплаты в размере 100 тысяч рублей получили мобилизованные Кубани. Эту же сумму в ближайшее время получат и добровольцы.

Кроме того, к праздникам была организована выплата в размере 20 тысяч рублей на каждого ребенка в семьях участников спецоперации. Подросткам, учащимся на 1 курсе, предназначена выплата в размере 30 тысяч рублей.