Строительство моста в поселке Зубова Щель в Сочи обойдется в 102 млн рублей

Вениамин Кондратьев на прямой линии с жителями региона

Прямая линия губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева началась 12 января. В прямом эфире подняли вопрос по Сочи – там летом прошлого года после ливней смыло мост в поселке Зубова Щель, жители остались отрезаны от цивилизации.

- В течение месяца вопросам этим занимались, все мероприятия проведены. Там проживают 348 человек. С 20 февраля начинаем строительство моста, 1 августа заканчивается возведение путепровода. Строительство моста обойдется в 102 млн рублей. В этом месте есть курортно-санаторные объекты, поэтому объект необходим, - отметил Алексей Копайгородский.

Губернатор попросил мэра курортного города еще раз проверить целесообразность восстановления моста и попросил рассмотреть альтернативные варианты, в том числе, признать территорию чрезвычайной и переселить жителей в безопасные дома. Вениамин Кондратьев считает, что можно решить проблему другим путем и сэкономить бюджетные деньги.

- Я сам в эту ситуацию погружусь, чтобы было все по справедливости, - добавил глава региона.

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