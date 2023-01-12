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НовостиОбщество12 января 2023 12:25

В Отрадненском районе Кубани в мае начнут строить газопровод к хутору Романчуков

Сейчас труба идет на расстоянии полутора километров от населенного пункта
Евгения ХИЛЬКО
Евгения ХИЛЬКО
Газопровод пройдет через хуторы Романчуков, Столяров, Красные Горы, Саньков.

Газопровод пройдет через хуторы Романчуков, Столяров, Красные Горы, Саньков.

В Отрадненском районе Кубани в мае начнут строить газопровод к хутору Романчуков. Об этом сообщает администрация Краснодарского края. С просьбой провести сетевой газ обратились жители населенного пункта во время прямой линии с губернатором. Глава региона взял на контроль вопрос жителей хутора и пообещал ускорить работу.

– Экспертиза у нас получена в 2022 году, проект предусматривает 12,5 километра. Труба позволит газифицировать несколько хуторов, – доложил вице-губернатор Андрей Прошунин. - В феврале выходим на сессию Заксобрания, цена вопроса - 61 миллион. После доводим деньги району и приступаем к реализации.

Вениамин Кондратьев поручил ускорить доведение средств и начать строительство в мае 2023 года.

- Газопровод пройдет через хутора Романчуков, Столяров, Красные Горы, Саньков, - уточняют в администрации региона.