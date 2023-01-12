Газопровод пройдет через хуторы Романчуков, Столяров, Красные Горы, Саньков.

В Отрадненском районе Кубани в мае начнут строить газопровод к хутору Романчуков. Об этом сообщает администрация Краснодарского края. С просьбой провести сетевой газ обратились жители населенного пункта во время прямой линии с губернатором. Глава региона взял на контроль вопрос жителей хутора и пообещал ускорить работу.

– Экспертиза у нас получена в 2022 году, проект предусматривает 12,5 километра. Труба позволит газифицировать несколько хуторов, – доложил вице-губернатор Андрей Прошунин. - В феврале выходим на сессию Заксобрания, цена вопроса - 61 миллион. После доводим деньги району и приступаем к реализации.

Вениамин Кондратьев поручил ускорить доведение средств и начать строительство в мае 2023 года.

- Газопровод пройдет через хутора Романчуков, Столяров, Красные Горы, Саньков, - уточняют в администрации региона.