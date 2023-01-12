Стоимость проезда в маршрутках увеличат до 40 рублей Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Краснодаре проезд в некоторых маршрутках вырастет до 40 рублей. Цены поднимутся с 24 января у четырех коммерческих перевозчиков.

- Стоимость поднимется у перевозчика «Мегаполис». Это маршруты №26, 67, 90, 95, 160а, 166а, 174а. Также у перевозчиков «Русавтопром-Кубаньтранс» №32, 62, «Кубань» №11, 34, 75, 106А, №114А, №150А, №163А, №186Б и ИП Литвиков №41, 136А, 146А, 157А, 170А, 176А, - сообщил президент Союза транспортников Кубани Иван Петров.

Уточняется, что остальные частные перевозчики планируют индексировать тариф.

Индексация связана с ростом цен на топливо и увеличением других затрат перевозчиков.

При этом стоимость проезда в общественном транспорте Краснодара поднимать не будут.