Глава Тахтамукайского района Адыгеи провел прием граждан

Савв Аскер провел личную беседу с местными жителями. Фото: пресс-служба администрации Тахтамукайского района

Глава Тахтамукайского района Адыгеи провел личный прием граждан. Обратившихся интересовали жилищные вопросы. А также некорректное начисление коммунальных услуг.

- С каждым заявителем состоялся обстоятельный разговор, - рассказали в пресс-службе администрации Тахтамукайского района. - Такие приемы дают возможность оперативно реагировать на возникающие социальные, правовые и бытовые проблемы.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что глава республики Мурат Кумпилов обозначил задачи в сфере строительства и реконструкции социальных объектов. В 2023 году запланированы работы в школах, детских садах, домах культуры.