В Краснодаре покажут «Аватар 2» Фото: Евгения ОСТРАЯ

В Краснодаре покажут санкционного «Аватара». Кинотеатры анонсировали выход американского фантастического фильма Джеймса Кэмерона. Его будут транслировать на предсеансовом обслуживании перед анимационным короткометражным мультфильмом «Дубак».

Ранее в кинотеатрах Краснодара не собирались показывать нашумевшую новинку.

- Без прокатного удостоверения мы не сможем показать «Аватар» и другие мировые премьеры блокбастеров. Это запрещено законом РФ. Несмотря на все разговоры, закон никто не отменял, и нарушение авторских прав у нас в стране по-прежнему строго карается, - рассказывал представитель сети кинотеатров «Монитор» в Краснодаре Андрей Попов.

На сегодняшний день, посмотреть фантастический фильм можно с 19 января в 3D-формате в кинотеатрах «Монитор СБС», «Монитор на Красной Площади» и «Монитор Сити de Luxe».

Билеты можно приобрести от 350 рублей.