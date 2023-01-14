В Краснодаре по нацпроекту заменят дорожное покрытие на улице Деповской Фото: krd.ru

В Краснодаре по нацпроекту заменят дорожное покрытие на улице Деповской. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Специалисты отремонтируют участок от улицы КИМ до улицы им. Димитрова протяженностью 0,89 километра. Кроме того, здесь при необходимости отремонтируют тротуар и установят дорожные знаки.

- Улица очень значимая, с большим транспортным потоком. Важно завершить работы максимально оперативно, - отметила и.о. директора городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Галина Шешина.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Краснодаре по нацпроекту ремонтируют улицу Пионерскую. Специалисты обновляют участок от улицы КИМ до улицы им. Болотникова.