В Краснодаре по нацпроекту заменят дорожное покрытие на улице Деповской Фото: krd.ru
В Краснодаре по нацпроекту заменят дорожное покрытие на улице Деповской. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Специалисты отремонтируют участок от улицы КИМ до улицы им. Димитрова протяженностью 0,89 километра. Кроме того, здесь при необходимости отремонтируют тротуар и установят дорожные знаки.
- Улица очень значимая, с большим транспортным потоком. Важно завершить работы максимально оперативно, - отметила и.о. директора городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Галина Шешина.
Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Краснодаре по нацпроекту ремонтируют улицу Пионерскую. Специалисты обновляют участок от улицы КИМ до улицы им. Болотникова.