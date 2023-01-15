В Славянском районе Кубани рыбак провалился под лед и погиб. Об этом сообщает «Заря Кубани».

Как стало известно, трагедия произошла 15 января. Мужчин рыбачил в лимане Фуртовый, что располагается на территории Славянского района. Что произошло дальше, сейчас выясняется. По предварительной информации, лед, покрывший водоем, треснул. Рыбак рухнул в воду.

Никого из людей, кто мог бы помочь мужчине, по всей видимости, рядом не оказалось. Тело погибшего нашли спасатели, которые и достали рыбака из лимана.

Обстоятельства трагедии уточняются. Причины случившегося выясняются.

Напомним, ранее сотрудники МЧС напомнили жителям и гостям Кубани о рисках выхода на лед. Только за три дня в Краснодарском крае провалились под лед три человека, один из них – погиб.