Двоих чудом спасли, одного не успели. МЧС рассказали о смертельно-опасных прогулках на льду

МЧС предупредило о рисках выхода на лед. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

На Кубани с каждым днем температура воздуха все больше поднимается. В связи с этим, выход на лед становится крайне опасным для жизни.

Ежегодно тонкий лед становится причиной гибели людей. К сожалению, в этот раз ситуация не изменилась. Накануне в крае не успели спасти 13-летнего мальчика. Он играл на реке Кочета, провалился под лет и утонул. Помимо него, из ледяной воды достали еще двух девочек. К счастью, 11-летняя и 12-летняя школьница, остались живы.

Для того, чтобы люди знали, как правильно вести себя на тонком льду, только за прошедшую неделю инспекторы Центра ГИМС Главного управления провели более 130 бесед.

- Более 100 человек Главного управления на постоянной основе осуществляют патрулирование водных объектов. Практически во всех школах проведены занятия по безопасному поведению на водоемах в зимний период, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Уточняется, что для того, чтобы избежать опасной ситуации на тонком льду, людям необходимо успокоиться и не делать резких движений.

- Раскиньте руки в стороны, и попытайтесь зацепиться за кромку льда, придав телу горизонтальное положение по направлению течения. Попытайтесь осторожно налечь грудью на край льда и по очереди забросить ноги на лед. Если он выдержал, необходимо перекатиться и медленно ползти к берегу в ту сторону откуда пришли, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В случае чрезвычайных ситуаций звоните на бесплатный единый номер пожарных и спасателей: «01» и «101».