В Краснодаре спасатели вытащили провалившуюся под лед 12-летнюю девочку

Спасатели вытащили девочку и оказали первую помощь Фото: ЕДДС Краснодара
Водоемы Краснодарского края из-за резкого понижения температур покрылись коркой льда. Но некоторые жители игнорируют многочисленные предупреждения спасателей. Несмотря на опасность, они выходят на тонкий лед.
Так, накануне, 13 января, в Динском районе 13-летний подросток не смог выбраться из реки Кочеты. Мальчик вышел на замерзший водоем. Но в какой-то момент школьник провалился под тонкий лед и погиб.
Очередной трагедией едва не закончился случай в Краснодаре. Все произошло 14 января в районе Затона. 12-летняя девочка находилась неподалеку от водоема. В какой-то момент школьница вышла на тонкий лед. Девочка отошла на значительное расстояние от берега. Но через несколько минут лед треснул, а подросток оказалась в воде по пояс.
К счастью, поблизости оказались спасатели, которые продолжают следить за ситуацией на водоемах города. Специалисты поспешили на помощь и достали провалившегося под лед ребенка, сообщили в городской ЕДДС.
На берегу 12-летней девочке оказали первую медицинскую помощь. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.
- Сотрудники муниципальной Службы спасения обследуют водоемы на наличие льда и наледи, где требуется выполняют его обколку, чтобы избежать несчастных случаев. Продолжается патрулирование прибрежных зон и оповещение жителей города о недопустимости выхода на лед. Выходить на лед опасно! – напомнили в ЕДДС Краснодара.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Больше 10 минут в ледяной воде. На Кубани жители спасли тонувшую 11-летнюю девочку
Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает (читать далее)
На Кубани из реки Кочеты достали тело утонувшего 13-летнего мальчика
Ребенок играл на льду (читать далее)