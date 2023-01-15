На горнолыжном курорте Сочи запустили вечерние катания

Общая протяженность трасс для вечернего катания - более пяти километров.

Многие лыжники и сноубордисты любят кататься не только при свете дня, но и под покровом ночи. Для любителей покататься после заката на горнолыжных курортах Сочи трассы работают даже вечером.

На курорте "Красная Поляна" открыли для катания трассы на отметке с 1460 до 960 метров. Снег на этих высотах появился благодаря системе искусственного оснежения.

Трассы доступны с 18:30 до 22:00. Их общая протяженность - более пяти километров. Все они хорошо освещаются, потому туристам ничего не помешает кататься.

Напомним, на горнолыжных курортах Сочи начали продавать единые сезонные ски-пассы. Продажи стартовали 12 января. Лыжникам и сноубордистам доступно более 177 километров трасс благодаря единому ски-пассу. Билет можно купить только в кассах курортов.