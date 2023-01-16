В Адыгее прошел «круглый стол», посвященный Дню российской печати. Фото: https://t.me/muratkumpilov

Журналистам изданий Адыгеи в 2023 году поднимут зарплаты. Об этом глава республики сказал за круглым столом, посвященном Дню российской печати.

- Главы городов и районов в прошлом году выполнили его поручение по повышению зарплат работникам муниципальных СМИ. С этого года также увеличится фонд заработной платы в редакциях республиканских газет, - рассказали в пресс-службе правительства Адыгеи. - На обновление материально-технической базы изданий будет направлено 2,5 млн. рублей. В ближайшее время для них запланирована и покупка нового автотранспорта. Кроме того, продолжится работа по реорганизации Майкопского городского телевидения.

Кроме того, в честь праздника был отмечен высокий профессионализм республиканских СМИ. Отличившимся журналистам Мурат Кумпилов вручил премии. А также памятные медали к 100-летию государственности Адыгеи.