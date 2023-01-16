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НовостиОбщество16 января 2023 9:35

Третью секцию ажурного моста «Волшебный лист» построили в Сочи

Мост начали возводить в середине декабря 2022 года
Ангелина НАЗАРЧУК
Монтаж конструкций выполняется при помощи специальных «зеленых» технологий.

Монтаж конструкций выполняется при помощи специальных «зеленых» технологий.

В Сочи начали строить мост «Волшебный лист». Он появится через реку Сочи рядом с парком Ривьера. Строительство начали в декабре 2022 года. На данный момент, уже завершили монтаж третьей пролетной секции.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, монтаж конструкций выполняется при помощи специальных «зеленых» технологий. Это означает, что строительная техника не заходит в устье руки. Экосистема не нарушается.

Ранее сообщалось, что мост планируют достроить до конца лета 2023 года.