В Краснодаре усилят патрулирование городских водоемов из-за потепления

Из-за потепления неокрепший лед начал таять Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре усилят патрулирование городских водоемов. Такое поручение дал глава краевого центра Евгений Наумов на еженедельном аппаратном совещании.

Из-за потепления неокрепший лед на городских водоемах начал таять. В зоне риска остаются дети и подростки, которые без сопровождения взрослых, несмотря на предупреждения, выходят на лед.

- Необходимо организовать патрули со всеми правоохранительными органами и внутригородскими округами. На этой неделе необходимо промониторить все зоны, где у нас есть лед, - поручил Евгений Наумов.

Отмечается, что на водоемах Краснодара установлены 100 специальных информационных табличек. Следить на берегах за ситуацией продолжают сотрудники Службы спасения краевого центра.

Кроме того, с родителями и детьми в школах усилят профилактическую работу.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Краснодаре спасатели вытащили провалившуюся под лед 12-летнюю девочку. На берегу школьнице оказали первую помощь, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.