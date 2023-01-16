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НовостиОбщество16 января 2023 12:39

Бригада врачей из Адыгеи проводит медосмотр детей в Херсонской области

В этот раз в подшефный район отправились 13 специалистов
Валерия ГОДОВНИКОВА
Выездная бригада врачей Адыгеи направилась в Генический район. Фото: https://t.me/meretukov_rustem

Выездная бригада врачей Адыгеи направилась в Генический район. Фото: https://t.me/meretukov_rustem

Бригада врачей из Адыгеи отправилась в Херсонскую область. Республиканские специалисты проведут медосмотр детей в Геническом районе.

- В составе медбригады на этот раз 13 специалистов: детский хирург, врачи-педиатры, врач-невролог, врач УЗИ-диагностики, врач-психиатр, врач-офтальмолог, - рассказал министр здравоохранения Адыгеи Рустем Меретуков. - Также из республики направлены медицинский психолог, фельдшер-лаборант, медицинские сестры и два водителя.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Адыгее проконсультировали более 450 жителей Херсонской области. Медработники обследовали также 76 детей.