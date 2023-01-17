В прошлых годах акцию раннего бронирования завершали к концу марта. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Туроператоры России досрочно завершают акцию раннего бронирования в Сочи. Это связано с тем, что в стране высокий уровень спроса на черноморские курорты. В прошлых годах акцию раннего бронирования завершали к концу марта.

- В 2021-2022 годах акции раннего бронирования стали сокращаться из-за пересечения с акциями кешбэка за туры по России. Туроператорам стало невыгодно дополнительно стимулировать спрос. Поэтому акции решили завершать до марта, - заявил вице-президент АТОР Сергей Ромашкин.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, скидки на путевки не исчезнут. Ранее сообщалось, что туроператоры досрочно свернут акцию раннего бронирования курортов Кубани. У туристов осталось не более месяца, чтобы выгодно забронировать гостиницу на берегу Черного моря.