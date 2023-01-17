Ремонт кинотеатра «Болгария» в Краснодаре обойдет в 130 млн рублей

Раньше кинотеатр носил название "Космос". Фото: пресс-служба администрации Краснодара.

Власти Краснодара рассказали, что будет на месте кинотеатра «Болгария», который уже два года закрыт и находится в стадии подготовки к ремонту. Известно, что модернизация кинотеатра обойдется в 130 млн рублей. Согласно проекту, здесь разместится молодежный центр с киноконцертным залом, коворкинг-зоной и студией звукозаписи. Капитальный ремонт здания обойдется в 130 млн рублей.

- Проект в течение месяца, до конца февраля должен выйти с экспертизы. Мы планируем использовать его в свободное время для молодежи, для волонтеров, для создания арт — мероприятий. Проект есть в уже эскизных ресурсах. Покажем позже коллегам. Сейчас он в стадии работы. Планируем капремонт сейчас делать, реконструкция сейчас там никак не возможна, — РБК Краснодар цитирует Евгения Наумова.

Кинотеатр «Болгария» был открыт 7 июня 1967 года. Старожилы города его старое название - «Космос». Но в 1989 году кубанской столице «выпало» дружить с Болгарией, потому кинотеатр переименовали в честь этой страны соцлагеря.