Отмена инвестфорума в Сочи не скажется на экономике Краснодара

Экономика в городе продвигается ровным темпом.
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Сочи четвертый год подряд отменяют Российский инвестиционный форум. Мэр Краснодара Евгений Наумов прокомментировал данную ситуацию. Он заявил, что на экономике кубанской столице это никак не скажется.
- По наполняемости бюджета и итогам прошлого года мы все свои планы выполнили, и пока идем в этой канве. А то, что не будет форума, наша инвестиционная привлекательность никак от этого не пострадает, - рассказал Евгений Наумов.
По словам главы Краснодара, экономика в городе продвигается ровным темпом. Администрация не урезает бюджет. На данным момент, казна Краснодара составляет 65 миллиарда рублей.
Ранее сообщалось, что в 2023 году причиной отмены инвестфорума называли политическую обстановку.