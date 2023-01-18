Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество18 января 2023 6:02

Отмена инвестфорума в Сочи не скажется на экономике Краснодара

Об этом сообщил мэр города Евгений Наумов
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Экономика в городе продвигается ровным темпом.

Экономика в городе продвигается ровным темпом.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Сочи четвертый год подряд отменяют Российский инвестиционный форум. Мэр Краснодара Евгений Наумов прокомментировал данную ситуацию. Он заявил, что на экономике кубанской столице это никак не скажется.

- По наполняемости бюджета и итогам прошлого года мы все свои планы выполнили, и пока идем в этой канве. А то, что не будет форума, наша инвестиционная привлекательность никак от этого не пострадает, - рассказал Евгений Наумов.

По словам главы Краснодара, экономика в городе продвигается ровным темпом. Администрация не урезает бюджет. На данным момент, казна Краснодара составляет 65 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что в 2023 году причиной отмены инвестфорума называли политическую обстановку.