Отмена инвестфорума в Сочи не скажется на экономике Краснодара

Экономика в городе продвигается ровным темпом. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Сочи четвертый год подряд отменяют Российский инвестиционный форум. Мэр Краснодара Евгений Наумов прокомментировал данную ситуацию. Он заявил, что на экономике кубанской столице это никак не скажется.

- По наполняемости бюджета и итогам прошлого года мы все свои планы выполнили, и пока идем в этой канве. А то, что не будет форума, наша инвестиционная привлекательность никак от этого не пострадает, - рассказал Евгений Наумов.

По словам главы Краснодара, экономика в городе продвигается ровным темпом. Администрация не урезает бюджет. На данным момент, казна Краснодара составляет 65 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что в 2023 году причиной отмены инвестфорума называли политическую обстановку.