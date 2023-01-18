Глава Тахтамукайского района Адыгеи проведет прямую линию 26 января

26 января Аскер Савв во время онлайн-трансляции ответит на вопросы граждан. Фото: https://t.me/savv_asker Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Глава Тахтамукайского района Адыгеи проведет прямую линию с местными жителями. 26 января Аскер Савв во время онлайн-трансляции ответит на вопросы граждан.

- В ходе эфира ответим на ваши вопросы и обсудим социально-экономическое развитие Тахтамукайского района, - рассказали в пресс-службе администрации Тахтамукайского района. - Прямой эфир начнется в 11 часов.

Ранее «КП» - Кубань» сообщала, что начальник Госжилинспекции Адыгеи ответила на вопросы местных жителей в прямом эфире.Во время трансляции Илона Кравцова совместно с республиканским ЦУР рассказала о качестве предоставления коммунальных услуг и работе управляющих компаний.