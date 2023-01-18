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НовостиОбщество18 января 2023 10:47

В селе Мысхако Новороссийска оборудовали освещение пешеходных переходов по поручению губернатора

С просьбой к главе региона обратилась местная жительница во время «Прямой линии»
Светлана ОВДЕЙ
Освещение на пешеходных переходах появилось 18 января Фото: admkrai.krasnodar.ru

Освещение на пешеходных переходах появилось 18 января Фото: admkrai.krasnodar.ru

В селе Мысхако Новороссийска оборудовали освещение пешеходных переходов. Такое поручение дал губернатор Вениамин Кондратьев во время «Прямой линии».

Напомним, с просьбой к главе региона обратилась местная жительница. Женщина попросила решить проблему с освещением пешеходных переходов на улицах Шоссейной и Школьной. Мэр Новороссийска Андрей Кравченко отметил, что работы выполнят до конца января.

Освещение на участках улиц появилось 18 января. По Школьной специалисты установили поворотный кронштейн для уличного светильника, а по Шоссейной возвели четыре опоры и установили пять светильников на пешеходных переходах.

- Мы постарались выполнить поручение губернатора в кратчайшие сроки. Освещение таких участков и обустройство дорожных знаков - важная работа для снижения уровня аварийности на дорогах, - сказал глава города Андрей Кравченко.