Авария произошла в Павловском районе Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

Три человека пострадали при столкновении Lada и Lexus на Кубани. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВО РФ по Краснодарскому краю.

Авария произошла 17 января около 12:00 на трассе «КАВКАЗ» в Павловском районе. Предварительно, 50-летний водитель Lexus LS выехал на встречную полосу, где столкнулся в Lada Priora. За рулем легковушки находился 35-летний мужчина, лишенный прав.

- От удара автомобили допустили съезд с проезжей части и опрокидывание, - сообщили в пресс-службе ГИБДД по краю.

В результате ДТП пострадали оба водителя и 52-летняя пассажирка Lexus. В настоящее время обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что два человека погибли при наезде легковушки на бетонное ограждение в Горячем Ключе. Водитель и пассажирка скончались на месте ДТП.