Популярный тиктокер, обвиняемый в убийстве и 68 кражах на Кубани, запросил суд присяжных

Алексею Щетинину продлили арест на 6 месяцев Фото: кадр из видео

На Кубани на 6 месяцев продлили арест популярному тиктокеру Алексею Щетинину. Жителя Темрюкского района, в частности, обвиняют в убийстве и 68 кражах, хищении и незаконном хранении оружия, грабежах, разбоях и применении насилия в отношении представителя власти.

Напомним, Щетинин, как следует из обвинения, совершил преступления в 2020 году. Мужчину объявили в международный розыск после того, как он скрылся от органов предварительного следствия.

После задержания Щетинина заключили под стражу. 18 января Краснодарский краевой суд принял к производству уголовное дело. Уточняется, что мужчине продлили арест на 6 месяцев.

- Подсудимым заявлено ходатайство о рассмотрении его дела с участием коллегии присяжных заседателей. На настоящий момент ходатайство судом еще не рассмотрено, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.