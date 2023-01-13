Убийство, взломы и 68 краж. Герой популярного ролика из ТикТока оказался разбойником в розыске на Кубани

Популярность тещи и зятя была огромной

Следователи окончили расследование уголовного дела в отношении Алексея Щетинина из Темрюкского района. Мало того, что перечень преступлений в его биографии исчисляется десятками, так еще и будучи в розыске, он умудрялся зарабатывать с доверчивых фалловеров на ТикТок миллионы. Вместе с тещей, освободившейся из тюрьмы, и женой они записывали незатейливые ролики. Желающих смотреть, сопереживать и помогать их семейному "творчеству" оказалось предостаточно. А кадры, где беззубая теща сиплым голосом вещает, что бежит «с огорода домой, приехал любимый зять, будем пить пиво» набрали немыслимые 20 млн просмотров и стали мемом в масштабах страны. Теперь «из огорода домой, чтобы пить пи-и-во!» побежала добрая половина российской эстрады, чувствительная к чужой популярности.

Пока трио не распалось, не поделив доходы от популярности. А вскоре в дом к Щетинину нагрянула полиция.

- Я ложилась спать, муж был рядом. А проснулась от того, что мне ломают окна и двери и во дворе стоит броневик, - описывала позже Анастасия, оставшись единственной участницей некогда популярного союза.

Обвинения шокировали всех, кто еще недавно считал Щетинина смешливым добряком, героем сериала про сельскую жизнь.

- Первым отделом по расследованию особо важных дел СКР по краю завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего жителя Темрюкского района. Он обвиняется в убийстве, сопряженном с разбоем (п.«з» ч.2 ст.105 УК РФ) и 68 эпизодах краж, грабежей, разбоев, хищения и незаконного хранения оружия и боеприпасов, применении насилия в отношении полицейских (ч.ч.2, 3, 4 ст.158, ч.2 ст.161, ч.ч.3, 4 ст.162, ч.1 ст.226, ч.1 ст.222, ч.2 ст.318 УК РФ), - сообщили "КП"-Кубань" в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Но сам Щетинин «утек». Его фотографии расклеили на всех столбах. Но нашли только через два месяца в бане «Царская» с проститутками.

- В Краснодаре задержан обвиняемый в убийстве и других преступлениях житель Темрюкского района. По версии следствия, 22 декабря 2020 года мужчина залез в дом пенсионера в станице Ахтанизовской Темрюкского района. Он расстрелял мужчину, нанес не менее шести огнестрельных ранений, а также похитил из дома ювелирные украшения, - сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Другое преступление Щетинин совершил в апреле 2021 года. В селе Цибанобалка Анапы он стрелял в полицейских, которые хотели проверить документы. Но сбежал.

Щетинина задержали по обвинению в убийстве и в разбоях

Сейчас бывший блогер сидит в следственном изоляторе, дожидаясь суда сразу по "букету" уголовных статей, среди которых «убийство», «разбойное нападение», «применение насилия, опасного для жизни сотрудников полиции», "хранение оружия".

Если его призняют виновным, то из тюрьмы некогда популярный блогер вряд ли выйдет.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

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КСТАТИ

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