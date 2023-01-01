«Можете меня осуждать!»: бышая жена Алексея Щетинина, прославившегося в Tik Tok тещи с пивом, похвасталась кольцом

Бывшая жена задержанного за убийство тиктокера Анастасия со своим женихом Андреем. Фото: соцсети

Беглого тиктокера Алексея Щетинина, подозреваемого в убийстве на Кубани, задержали в парилке еще в январе 2022 года. По версии следствия, 22 декабря 2020 года мужчина залез в дом пенсионера в станице Ахтанизовской Темрюкского района. Он расстрелял мужчину, а также похитил из дома ювелирку. Другое преступление Щетинин совершил в апреле 2021-го в селе Цибанобалка Анапы. Он открыл огонь но полицейским, которые хотели проверить документы. После этого мужчина скрылся и был объявлен в розыск.

Стоит сказать, что 45-летний Алексей Щетинин известен в блогосфере по роликам своей тещи Юлии Филон. Знаковым стал ролик, когда беззубая женщина бежала с огорода к любимому зятю пить пиво. После того как на него пали подозрения о преступной деятельности, родные заявили, что ничего не знали о двойной жизни главы семьи. А жена подозреваемого Анастасия не раз выходила на связь с подписчиками в слезах и просила о помощи.

— Самое удивительное и странное и для меня, и для всех – если мужа моего искали год, два искали, он не скрывался, он активно вел свои соцсети, — не могла поверить в случившееся Анастасия Щетинина, а после чего попросила помощи у подписчиков, объявив сбор средств на адвоката.

Спустя год по громкому делу все еще идут расследования, Алексей Щетинин сидит в СИЗО. А вот его супруга, теперь уже бывшая, похоже, пытается забыть о прошлом.

Анастасия вместе с экс-супругом Алексеем.

В новогоднюю ночь ее новый возлюбленный Андрей сделал ей предложение. Кольцо на пальце Анастасии засияло за несколько минут до боя курантов. О помолвке она тут же сообщила своим подписчикам в соцсетях.

Стоит сказать, буквально месяц назад Анастасия публично представила своего кавалера.

- Познакомьтесь, это мой молодой человек. Его зовут Андрей, вы могли часто видеть его у меня в сторис, но никогда фото с ним я не показывала. Вы можете меня осуждать. Мне все равно. Я наконец-то счастлива за последние полтора года, - заявила девушка.

Кольцо Анастасии возлюбленный подарил за несколько минут до боя курантов. Фото: соцсети

Напомним, что бывшая теща Алексея Щетинина открестилась от родственников. В видеообращении она ясно дала понять, что не собирается помогать дочке и зятю. На то есть причины. Как оказалось, в прошлом году Анастасия Щетинина вместе с супругом Алексеем выгнали блогера из дома и забрали деньги, которые, в свое время, знаменитая теща заработала в Tik Tok. С тех пор Юлия Филон не общается с родней.

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