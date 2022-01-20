Следком опубликовал оперативные видео задержания тиктокера, подозреваемого в убийстве на Кубани

Скриншот с оперативного видео следственного комитета края

Тиктокера Алексея Щетинина, известного по роликам тещи, задержали накануне в одной из саун Краснодара. Он с октября прошлого года находился в федеральном розыске. Мужчину обвиняют в убийстве и других преступлениях.

Следователи рассказали подробности задержания беглого тиктокера.

- В Краснодаре задержан обвиняемый в убийстве и других преступлениях житель Темрюкского района. По версии следствия, 22 декабря 2020 года мужчина залез в дом пенсионера в станице Ахтанизовской Темрюкского района. Он расстрелял мужчину, нанес не менее шести огнестрельных ранений, а также похитил из дома ювелирные украшения, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Другое преступление Щетинин совершил в апреле 2021 года. В селе Цибанобалка Анапы он стрелял в полицейских, которые хотели проверить документы. После этого мужчина скрылся и был объявлен в розыск.

В отношении Щетинина возбудили уголовные дела по трем статьям – «убийство», «разбойное нападение», «применение насилия, опасного для жизни сотрудников полиции».

- В ближайшее время следователь намерен обратиться в суд с ходатайством, чтобы обвиняемого заключить под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, - отметили следователи.

Также СК и МВД опубликовали оперативные видео с задержания беглого тиктокера.

Напомним, тиктокер Алексей Щетинин стал известен по видео своей тещи. Знаковым стал ролик, когда беззубая женщина Юлия Филон бежала с огорода к любимому зятю пить пиво. Щетинин светился в сети несколько месяцев в то время как его искали полицейские за убийство. А родные не могли поверить в то, что мужчина способен на такое.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

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