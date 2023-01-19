При ударе мужчина выпал из машины на проезжую часть Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

В Горячем Ключе водитель легковушки погиб после наезда на металлическое ограждение. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Авария произошла 18 января около 16:00 на трассе М4 «Дон». Предварительно, 31-летний водитель Volkswagen Passat превысил скорость, не справился с управлением, допустил занос и наезд на металлическое барьерное ограждение.

Во время движения мужчина был не пристегнут ремнем безопасности. От удара водитель выпал из машины на проезжую часть.

- В результате происшествия прибывшим на место медикам спасти мужчину не удалось, - сообщили в пресс-службе ГИБДД по краю.

В настоящее время обстоятельства аварии устанавливаются.

Похожее ДТП произошло накануне на участке трассы М4 «Дон» в Горячем Ключе. 38-летний водитель Lifan превысил скорость, не справился с управлением и допустил наезд на бетонное дорожное ограждение. В результате аварии мужчина и 36-летняя пассажирка погибли на месте.