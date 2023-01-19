В последний раз так тепло было 44 года назад.

На Красной Поляне второй день подряд фиксируют температурный рекорд. Дневные температуры в горах Сочи обновили абсолютный максимум.

- Воздух прогрелся до +13,2 градуса. Предыдущий рекорд был 44 года назад - в 1979-м температура была 12,6 градуса, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» специалисты метеослужбы.

Напомним, днем ранее на Красной Поляне был побит температурный рекорд семилетней давности. В горах Сочи столбики термометров поднялись до +10,9 градуса. По словам синоптиков, отклонение от нормы составило 2,8 градуса.

При этом, по прогнозам, это может быть далеко не последний рекорд - непривычное для января тепло сохранится еще несколько дней.