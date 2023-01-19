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НовостиОбщество19 января 2023 13:16

На Кубани семьи погибших участников СВО освободят от оплаты детсадов

Меру поддержки по поручению губернатора введут во всех муниципалитетах
Светлана ОВДЕЙ
На Кубани семьи погибших участников СВО освободят от оплаты детсадов Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На Кубани семьи погибших участников СВО освободят от оплаты детсадов Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На Кубани семьи погибших участников СВО освободят от оплаты детсадов. Об этом сообщили на совещании по итогам «Прямой линии» губернатора.

С вопросом о льготах на оплату детского сада детям погибших мобилизованных к главе региона обратилась жительница Мостовского района. Как отметил губернатор, в крае предусмотрели выплаты для детей участников СВО.

- Сегодня они бесплатно посещают детские сады. И, конечно, особое внимание необходимо уделить семьям погибших. Мы не можем их оставить, - сказал Вениамин Кондратьев.

Как уточнил глава региона, меру поддержки необходимо ввести во всех муниципалитетах в ближайшее время.

В настоящее время семьи мобилизованных по всему краю освобождены от оплаты детсадов. В 2022 году на меру поддержки выделили 10 млн рублей, в 2023 году - 45 млн рублей.

- Что касается семей погибших - льготу ввели в 21 муниципальном образовании, в остальных работа продолжается. Новую меру поддержки введут во всех муниципалитетах, - уточнила замглавы региона Анна Минькова.

Напомним, всего на Кубани на поддержку участников СВО выделили около 1,5 млрд рублей.