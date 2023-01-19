На Кубани семьи погибших участников СВО освободят от оплаты детсадов Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На Кубани семьи погибших участников СВО освободят от оплаты детсадов. Об этом сообщили на совещании по итогам «Прямой линии» губернатора.

С вопросом о льготах на оплату детского сада детям погибших мобилизованных к главе региона обратилась жительница Мостовского района. Как отметил губернатор, в крае предусмотрели выплаты для детей участников СВО.

- Сегодня они бесплатно посещают детские сады. И, конечно, особое внимание необходимо уделить семьям погибших. Мы не можем их оставить, - сказал Вениамин Кондратьев.

Как уточнил глава региона, меру поддержки необходимо ввести во всех муниципалитетах в ближайшее время.

В настоящее время семьи мобилизованных по всему краю освобождены от оплаты детсадов. В 2022 году на меру поддержки выделили 10 млн рублей, в 2023 году - 45 млн рублей.

- Что касается семей погибших - льготу ввели в 21 муниципальном образовании, в остальных работа продолжается. Новую меру поддержки введут во всех муниципалитетах, - уточнила замглавы региона Анна Минькова.

Напомним, всего на Кубани на поддержку участников СВО выделили около 1,5 млрд рублей.